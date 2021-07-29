HBB İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HBB İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor

HBB İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üst yapı sorunlarını giderme noktasında tüm birimleri ile koordineli çalışmalara devam ediyor.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sel riski ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe ile Akasya mahallelerinde ve Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi'nde dere temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Dörtyol Tekkoz yayla yolunda yolu genişleten Büyükşehir ekipleri, Hassa ilçesine bağlı Tiyek Mahallesi'nde de yol açma çalışmasını tamamladı.

Ayrıca ekipler, şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel ve taşkınları önlemek amacıyla Hassa ilçesine bağlı Yukarıkarafakılı Mahallesi'nde büz döşedi.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü
Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü
Sel, önüne geleni yuttu geçti! Evin çatısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Sel, önüne geleni yuttu geçti! Evin çatısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Derya Uluğ Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HBB İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:35:18. #1.14#

title