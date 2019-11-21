Hazro'da çiftçilere 14 bin meyve fidanı dağıtıldı

21.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:04

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çiftçilere 14 bin 310 adet meyve fidanı dağıtıldı.



Hazro Hükümet Konağı önünde düzenlenen fidan dağıtım programına Diyarbakır Vali Yardımcısı Hazro Kaymakam Vekili Ali Öner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Enes İsen ve çok sayıda çiftçi katıldı. Burada konuşan Kaymakam Vekili Öner, 9 bin Antep fıstığı, 3 bin ceviz, 2 bin badem ve 310 adet de zeytin fidanının çiftçilere dağıtıldığını söyledi. Öner, "Dağıttığımız fidanlardan Antep fıstığı yüzde 100 hibeli diğerleri ise yüzde 75 hibeli olarak çiftçilerimize verilmiştir. Dağıtılan bu ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından belirlenen çiftçilere fidanları dağıtıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA