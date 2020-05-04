Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya'ya gelişlerinin 792. yıl dönümü - KONYA

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan "Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Gelişlerinin Yıl Dönümü" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu yıl sınırlı sayıda katılım ile sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı.

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan "Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Gelişlerinin Yıl Dönümü" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu yıl sınırlı sayıda katılım ile sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hazreti Mevlana ve ailesinin, Konya'ya gelişlerinin 792. yılında Mevlana Türbesi'nde düzenlenen törenle anıldıkları belirtildi.

Yıl dönümünün her yıl temsili karşılama ve çeşitli etkinliklerle kutlandığı ifade edilen açıklamada, törenlerin bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sınırlı katılım ile sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, programla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve Hz. Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, daha sonra Gülbang duası yapıldı ve okunan hatimlerin duası gerçekleştirildi."

Kaynak: AA