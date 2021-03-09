Hazret-İ Cebrail'in Görevi Nedir? Hz. Cebrail (A.s) Kimdir?
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Hazret-İ Cebrail'in Görevi Nedir? Hz. Cebrail (A.s) Kimdir?

09.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:38
Hazret-İ Cebrail'in Görevi Nedir? Hz. Cebrail (A.s) Kimdir?

Dört büyük meleklerden biri olan Hz. Cebrail aleyhisselam Allah'ın meleklerinden birisidir. Her meleğin bir görevi bulunmaktadır. Vahiy meleği olarak bilinen Hz. Cebrail (A.S) arama motorlarında oldukça fazla araştırılmaktadır. Peki, Hazret-İ Cebrail'in Görevi Nedir? Hz. Cebrail (A.s) Kimdir?

HZ. CEBRAİL'İN GÖREVİ NEDİR?

Cebrail'in görevi peygamberlere vahiy getirmektir yani o Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere getiren (ileten) melektir. Ayrıca Cebrail tüm meleklerin en büyüğü ve en üstünü anılır. Mikail'in görevi doğa olaylarını idare etmektir. İsrafil'in görevi kıyamet günü sûra üflemektir.

Hz. Cebrail (A.S) Allah tarafından gönderilen dört büyük meleklerden bir tanesidir. Aynı zamanda Cebrail (A.S) için güven anlamına gelen emin adı verilmiştir. Cebrail Aleyhisselam'ın birçok isimleri bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Cebrail aleyhisselam'dan söz edilirken Cibril ifadesi de kullanılmıştır. Hz. Cebrail'in diğer isimleri ise Ruhulkudüs, Ruhulemin ve Resul'dür. Hz. Cebrail en üstün ve en büyük melektir. Aynı zamanda cenab-ı Allah'a en yakın olan melek Hz. Cebrail (A.S)'dır.

Peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselam için müthiş bir güce ve üstün bir akla sahip olduğundan bahsetmiştir. Bu yüzden karşı konulamayan bir güce sahiptir. Hz. Cebrail (A.S) aynı zamanda meleklerin efendisi olarak "Seyyüd-ül Melaike" ile anılmaktadır. Hz. Cebrail (A.S) peygamber efendimize Hira dağında ilk vahyi getiren melektir. Peygamber efendimize ilk emir olan oku anlamına gelen "ikra" ayetini bildirmiştir. Hz. Cebrail (A.S) aynı zamanda Yahudilik ve Hristiyanlık'ta da ismi geçen bir melektir. Kitab-ı mukaddes'de ismi geçen meleklerden biridir.

Hz. Cebrail (A.S) Yahudi ve Hristiyan kaynakların da da bolca geçmektedir. İlk olarak Cebrail isminden "Daniel" adlı kitapta söz edilmiştir. Bu kitapta "Gabriel" şeklinde esas anlamı Cebrail ismi geçmektedir. Gabriel kelimesinin kökeni Yunanca veya Latince olduğu tahmin edilmektedir. Daniel isimli kitapta Cebrail aleyhisselam için Allah'ın daima sol tarafında durduğundan söz edilir. Ayrıca kitapta Cebrail aleyhisselam için kötülükleri yok ettiği ve şeytanları da uzaklaştırdığından söz eder. Yahudilik'te de Cebrail aleyhisselam Tanrı'nın emirlerini yerine getiren, emirlerini peygamberlere bildiren melek olarak bildirilir. Ayrıca adalet tayin edici olarak da bildirilmiştir. Ayrıca İslam'da da Cebrail aleyhisselam için cebr yani kuvvet anlamı da kullanılmıştır. Cebrail aleyhisselam'dan gerek ayetlerde gerekse de hadisler de sık sık söz edilmektedir.

Özellikle tefsir ve fıkıh kitaplarında Hz. Cebrail aleyhisselamdan sıklıkla söz edilmiştir. Onun yapmış olduğu mucizeleri ve insan kılığında ki görünüşü hakkında sıklıkla bilgiye yer verilmiştir. Cebrail aleyhisselam arşı taşıyan meleklerin efendisidir. Cebrail aleyhisselam'ın emrinde olan arşı çevreleyen bir melek ordusu bulunmaktadır. Mükemmel bir üstün güce sahiptir. Kusursuz bir melektir. Ayrıca en son ölecek ve ilk dirilecek olan da Cebrail aleyhisselamdır. 600 tane kanadı vardır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:38:36. #1.15#
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