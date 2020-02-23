Hazırlıklar hızlandı
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Hazırlıklar hızlandı

Hazırlıklarını hızlandıran ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün törende 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül alacak Alina Boz ve İlayda Alişan'la bir araya geldi.

23.02.2020 08:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 08:23
Hazırlıklar hızlandı

Hazırlıklarını hızlandıran ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün törende ' Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül alacak ve İlayda 'la bir araya geldi.


Saç stilisti Önder Tiryaki, üç güzeli 'ndaki stüdyosunda ağırlayarak saç bakım önerilerinde bulundu. Güzeller, Tiryaki'den aldıkları önerilerle o özel gece için saç modellerine de karar verdi.

Kaynak: Hürriyet

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