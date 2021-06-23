Haziran ayının son haftası Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar açıklandı
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Haziran ayının son haftası Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar açıklandı

Haziran ayının son haftası Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar açıklandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Iron Harvest, Limbo ve daha fazlası eklenirken Monster Hunter World çıkarılanlar arasında

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinliğinde yaklaşık otuzdan fazla oyunun Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceğini açıklayan Microsoft önümüzdeki ay servise dahil olacak dokuz oyunu duyurdu. Game Pass sistemi piyasaya sürüldüğünden bu yana en aktif zaman sürecini geçiriyor. Oyuncular önümüzdeki tarihlerde çıkacak Halo, Starfield, Battlefield gibi büyük oyunları çıktığı gün oynayabilecek.

Temmuz ayına kadar eklenecek oyunlar listesi:

Worms Rumble (Cloud, Konsol ve PC) — bugün

Iron Harvest (PC) — 24 Haziran

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Konsol ve PC) — 24 Haziran

Prodeus (PC) — 24 Haziran

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud) — 1 Temmuz

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Konsol ve PC) — 1 Temmuz

Gang Beasts (Cloud, Konsol ve PC) — 1 Temmuz

Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Konsol ve PC) — 1 Temmuz

Limbo (Cloud, Konsol ve PC) — 1 Temmuz

30 Haziran tarihinde kütüphaneden çıkarılacak oyunlar listesi:

Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Konsol ve PC)

Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Konsol ve PC)

Mistover (PC)

Monster Hunter World (Cloud ve Konsol)

Out of the Park Baseball 21 (PC)

Outer Wilds (Cloud ve Konsol)

Soulcalibur VI (Konsol)

The Messenger (Cloud, Konsol ve PC)

Kaynak: Playerbros

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