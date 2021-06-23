Haziran ayının son haftası Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar açıklandı
Iron Harvest, Limbo ve daha fazlası eklenirken Monster Hunter World çıkarılanlar arasında
Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinliğinde yaklaşık otuzdan fazla oyunun Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceğini açıklayan Microsoft önümüzdeki ay servise dahil olacak dokuz oyunu duyurdu. Game Pass sistemi piyasaya sürüldüğünden bu yana en aktif zaman sürecini geçiriyor. Oyuncular önümüzdeki tarihlerde çıkacak Halo, Starfield, Battlefield gibi büyük oyunları çıktığı gün oynayabilecek.
Temmuz ayına kadar eklenecek oyunlar listesi:
Worms Rumble (Cloud, Konsol ve PC) — bugün
Iron Harvest (PC) — 24 Haziran
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Konsol ve PC) — 24 Haziran
Prodeus (PC) — 24 Haziran
Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud) — 1 Temmuz
Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Konsol ve PC) — 1 Temmuz
Gang Beasts (Cloud, Konsol ve PC) — 1 Temmuz
Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Konsol ve PC) — 1 Temmuz
Limbo (Cloud, Konsol ve PC) — 1 Temmuz
30 Haziran tarihinde kütüphaneden çıkarılacak oyunlar listesi:
Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Konsol ve PC)
Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Konsol ve PC)
Mistover (PC)
Monster Hunter World (Cloud ve Konsol)
Out of the Park Baseball 21 (PC)
Outer Wilds (Cloud ve Konsol)
Soulcalibur VI (Konsol)
The Messenger (Cloud, Konsol ve PC)
Kaynak: Playerbros