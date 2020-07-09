Haziran Ayının "En Çok İndirilen" PSN Oyunları
Sony, Haziran ayı için PSN indirme grafiklerini yayınladı, genel sonuçlar oldukça şaşırtıcı.
Sony, Haziran ayı için PSN indirme grafiklerini yayınladı, genel sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Hem Amerika/Kanada hem de Avrupa listelerinde yeni çıkış yapan The Last Of US 2'yi Call of Duty: Modern Warfare, GTA V, FIFA 20 takip ediyor. Amerika/Kana listesinde The Last of Remastered oyununun altınca sırada olması dikkat çekiyor. İşte Haziran ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları, PS VR oyunları, Ücretsiz-Oynanabilen oyunlar ve DLC'ler.
The Last of US Part II Zirvede!
Sony, PlayStation Mağazası'nda Haziran ayında en çok indirilen-popüler oyunların listesini paylaştı. Avrupa'da da Amerika'da da en çok ilgi gören oyun The Last of US Part II olurken, Grand Theft Auto V hala ilk beşte. Marvel's Spider-Man, Days Gone, God of War gibi PlayStation'a özel (exclusive) oyunlar ilk 10'da olmasalar da listeyi işgal etmeye devam ediyorlar. Beklenilmeyen yeni yapım SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, en çok indirilen 20 oyun listesinde 14. sırada yer alırken, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey gibi sağlam yapımlar da listede dikkat çekiyor.
PS4 Oyunları
Amerika/Kanada
Avrupa
1
The Last of US Part II
The Last of US Part II
2
Call of Duty: Modern Warfare
EA SPORTS FIFA 20
3
Grand Theft Auto V
Call of Duty: Modern Warfare
4
EA SPORTS FIFA 20
Grand Theft Auto V
5
Minecraft
The Last Of US Remastered
6
The Last Of US Remastered
Minecraft
7
Marvel's Spider-Man
Days Gone
8
Minecraft Dungeons
Marvel's Spider-Man
9
UNO
Horizon Zero Dawn Complete Edition
10
TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE
Minecraft Dungeons
11
Days Gone
TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE
12
Mortal Kombat 11
ARK: Survival Evolved
13
Red Dead Redemption 2
eFootball PES 2020
14
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated
F1 2019
15
Madden NFL 20
Red Dead Redemption 2
16
God of War
The Witcher 3: Wild Hunt
17
THE FOREST
TEKKEN 7
18
Assassin's Creed Odyssey
Uncharted: The Lost Legacy
19
EA SPORTS UFC 3
Stranded Deep
20
Assassin's Creed Origins
Assassin's Creed Odyssey
En Popüler Ücretsiz Oyun Call of Duty
Ücretsiz oynanan oyunlar listesinde, zirvedeki yapım Call of Duty: Warzone'u Fortnite, Apex Legends takip ediyor. Fortnite genişleme paketleri Yellowjacket Pack ve Iris Pack, hem Amerika/Kanada hem de Avrupa'da en çok indirilen iki DLC.
Kaynak: Tamindir