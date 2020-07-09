Haziran Ayının "En Çok İndirilen" PSN Oyunları
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Haziran Ayının "En Çok İndirilen" PSN Oyunları

Sony, Haziran ayı için PSN indirme grafiklerini yayınladı, genel sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

Haziran Ayının
09.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:28

Sony, Haziran ayı için PSN indirme grafiklerini yayınladı, genel sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Hem Amerika/Kanada hem de Avrupa listelerinde yeni çıkış yapan The Last Of US 2'yi Call of Duty: Modern Warfare, GTA V, FIFA 20 takip ediyor. Amerika/Kana listesinde The Last of Remastered oyununun altınca sırada olması dikkat çekiyor. İşte Haziran ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları, PS VR oyunları, Ücretsiz-Oynanabilen oyunlar ve DLC'ler.

The Last of US Part II Zirvede!

Sony, PlayStation Mağazası'nda Haziran ayında en çok indirilen-popüler oyunların listesini paylaştı. Avrupa'da da Amerika'da da en çok ilgi gören oyun The Last of US Part II olurken, Grand Theft Auto V hala ilk beşte. Marvel's Spider-Man, Days Gone, God of War gibi PlayStation'a özel (exclusive) oyunlar ilk 10'da olmasalar da listeyi işgal etmeye devam ediyorlar. Beklenilmeyen yeni yapım SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, en çok indirilen 20 oyun listesinde 14. sırada yer alırken, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey gibi sağlam yapımlar da listede dikkat çekiyor.

PS4 Oyunları

Amerika/Kanada

Avrupa

1

The Last of US Part II

The Last of US Part II

2

Call of Duty: Modern Warfare

EA SPORTS FIFA 20

3

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Modern Warfare

4

EA SPORTS FIFA 20

Grand Theft Auto V

5

Minecraft

The Last Of US Remastered

6

The Last Of US Remastered

Minecraft

7

Marvel's Spider-Man

Days Gone

8

Minecraft Dungeons

Marvel's Spider-Man

9

UNO

Horizon Zero Dawn Complete Edition

10

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE

Minecraft Dungeons

11

Days Gone

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE

12

Mortal Kombat 11

ARK: Survival Evolved

13

Red Dead Redemption 2

eFootball PES 2020

14

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

F1 2019

15

Madden NFL 20

Red Dead Redemption 2

16

God of War

The Witcher 3: Wild Hunt

17

THE FOREST

TEKKEN 7

18

Assassin's Creed Odyssey

Uncharted: The Lost Legacy

19

EA SPORTS UFC 3

Stranded Deep

20

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Odyssey

En Popüler Ücretsiz Oyun Call of Duty

Ücretsiz oynanan oyunlar listesinde, zirvedeki yapım Call of Duty: Warzone'u Fortnite, Apex Legends takip ediyor. Fortnite genişleme paketleri Yellowjacket Pack ve Iris Pack, hem Amerika/Kanada hem de Avrupa'da en çok indirilen iki DLC.

Kaynak: Tamindir

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