Haziran Ayının "En Çok İndirilen" PSN Oyunları Sony, Haziran ayı için PSN indirme grafiklerini yayınladı, genel sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

Sony, Haziran ayı için PSN indirme grafiklerini yayınladı, genel sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Hem Amerika/Kanada hem de Avrupa listelerinde yeni çıkış yapan The Last Of US 2'yi Call of Duty: Modern Warfare, GTA V, FIFA 20 takip ediyor. Amerika/Kana listesinde The Last of Remastered oyununun altınca sırada olması dikkat çekiyor. İşte Haziran ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları, PS VR oyunları, Ücretsiz-Oynanabilen oyunlar ve DLC'ler.

The Last of US Part II Zirvede!

Sony, PlayStation Mağazası'nda Haziran ayında en çok indirilen-popüler oyunların listesini paylaştı. Avrupa'da da Amerika'da da en çok ilgi gören oyun The Last of US Part II olurken, Grand Theft Auto V hala ilk beşte. Marvel's Spider-Man, Days Gone, God of War gibi PlayStation'a özel (exclusive) oyunlar ilk 10'da olmasalar da listeyi işgal etmeye devam ediyorlar. Beklenilmeyen yeni yapım SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, en çok indirilen 20 oyun listesinde 14. sırada yer alırken, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey gibi sağlam yapımlar da listede dikkat çekiyor.

PS4 Oyunları

Amerika/Kanada

Avrupa

1

The Last of US Part II

The Last of US Part II

2

Call of Duty: Modern Warfare

EA SPORTS FIFA 20

3

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Modern Warfare

4

EA SPORTS FIFA 20

Grand Theft Auto V

5

Minecraft

The Last Of US Remastered

6

The Last Of US Remastered

Minecraft

7

Marvel's Spider-Man

Days Gone

8

Minecraft Dungeons

Marvel's Spider-Man

9

UNO

Horizon Zero Dawn Complete Edition

10

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE

Minecraft Dungeons

11

Days Gone

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE

12

Mortal Kombat 11

ARK: Survival Evolved

13

Red Dead Redemption 2

eFootball PES 2020

14

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

F1 2019

15

Madden NFL 20

Red Dead Redemption 2

16

God of War

The Witcher 3: Wild Hunt

17

THE FOREST

TEKKEN 7

18

Assassin's Creed Odyssey

Uncharted: The Lost Legacy

19

EA SPORTS UFC 3

Stranded Deep

20

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Odyssey

En Popüler Ücretsiz Oyun Call of Duty

Ücretsiz oynanan oyunlar listesinde, zirvedeki yapım Call of Duty: Warzone'u Fortnite, Apex Legends takip ediyor. Fortnite genişleme paketleri Yellowjacket Pack ve Iris Pack, hem Amerika/Kanada hem de Avrupa'da en çok indirilen iki DLC.

Kaynak: Tamindir