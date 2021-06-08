Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semin Şahin, başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semin Şahin, başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

KATILIMCILARA ATATÜRK FOTOĞRAFININ OLDUĞU KRAVAT VE FULARLAR HEDİYE EDİLDİ

Millet İttifakı üyeleri, son zamanlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik gerçekleşen saldırıları protesto etmek amacıyla meclis toplantısına Atatürk fotoğraflarının olduğu kravat ve fular ile katıldılar.

Meclis üyeleri ve misafirlere de kravat ve fularların dağıtıldığı toplantıda, Millet İttifakı üyelerinin Ayasofya İmamı Mustafa Demirkan'ın Atatürk'e yönelik sözleri ve destek açıklamasında bulunan İnhisar eski Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü protesto eden açıklamalar yapıldı.

MECLİS ÜYELERİ İÇİN MASALARA NUTUK KİTAPLARI BIRAKILDI

Toplantıda ayrıca bütün meclis üyeleri için masalara Nutuk kitabı bırakılırken, CHP Grup Sözcüsü Hüseyin Yıldız tarafından bir açıklama yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişeyle takip ettiklerini kaydeden Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin bekçileri olacaklarını sözlerine ekledi.

ELE ALINAN GÜNDEM MADDELERİ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (l) bendine istinaden teknik hizmetler sınıfında boş olan 8. derece mimar kadrosunun iptal edilerek, yerine teknik hizmetler sınıfı 8. derece tekniker kadrosunun ihdas edilmesi konusu görüşülerek, oy çokluğuyla karara bağlandı.

Sözleşmeli teknikere ödenecek ücretin belirlendiği toplantıda ayrıca Bilecik Belediyesi Kültür, Spor ve Sanat projeleri kapsamında düzenlenen kurslara ilişkin ücretlerin belirlenmesi konusu ele alındı.

Toplantıda ayrıca Bilecik Belediyesi'ne ortak hizmet projesi işbirliği talebinde bulunan 7 dernek ile 3 yıl süreli ortak hizmet projesi işbirliği protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Ek gündem maddesi olarak ele alınan imar plan değişikliği konusu, İmar Komisyonuna sevk edilirken, cenaze nakil ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusu da Ücret ve Tarife komisyonunda incelenmek üzere havale edildi.

Kaynak: Habermetre