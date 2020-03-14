Hazar Ergüçlü'ye sevişme sahneleri soruldu Oyuncu Hazar Ergüçlü önceki akşam marka yüzü olduğu bir spor giyim markasının Asmalımescit'te düzenlenen gecesine katıldı. Objektiflere poz veren Ergüçlü, fit vücuduyla dikkat çekti

Rol aldığı 'Hakan: Muhafız' adlı dizinin yayınlanan 3. sezonunu henüz izleyemediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin "Daha önce birden fazla projede birlikte çalıştığınız Taner Ölmez bu sezonda diziye katıldı. Set ortamı nasıldı?" sorusuna "O Medcezir'deki ekibimizden birkaçıyla da olsa bir araya gelmemiz çok zevkli. Çok gülüyorduk, çok mutluyduk" şeklinde yanıt verdi.







'ONUR NE DİYECEK?'

"Taner Bey'le olan kamyonet sahneniz çok konuşuldu. (Sevişme sahneleri) Bu sahnelerin çekimi zor geçti mi? Sevgiliniz Onur Ünlü bu sahneleri izledi mi?" şeklindeki sorulara Hazar Ergüçlü, "Hayır. Zor geçmedi. İşimiz bu. Yok canım, Onur ne diyecek?" şeklinde yanıt verdi.







'NENEME VE DEDEM GİTMİYORUZ'

Ailesi Kıbrıs'ta yaşayan oyuncu, "Corona virüsü Kıbrıs'ta da görüldü. Aileniz orada yaşıyor. Kendileriyle görüştünüz mü?" sorusuna ise "Ailemle konuştuk, iyiler. Evden çıkmamaya çalışıyorlar. Sık sık jel kullanıyorlar. Önlem alıyorlar. Neneme ve dedeme gitmiyoruz. Fazla yaklaşmıyoruz. Yapabileceğimiz çok şey yok" sözleriyle yanıt verdi.



