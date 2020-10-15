Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, geçtiğimiz akşam genç bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı.

Uzun süredir aşk yaşayan 47 yaşındaki Onur Ünlü ile 28 yaşındaki Hazar Ergüçlü ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü, geçtiğimiz akşam Cihangir'de yanında bir kadınla Uçankuş kameralarına yakalandı.

KİMSEYİ UMURSAMADILAR

Samimi halleriyle dikkat çeken ikili kimseyi umursamadı. Genç kadınla sarmaş dolaş görüntülenen 47 yaşındaki Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü ile ayrılıp ayrılmadığı merak edildi.

KADIN YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Onur Ünlü kameraları görünce soruları yanıtsız bırakıp mekandan yalnız başına ayrılırken genç kadın ise suratını gizleyip sessizliğini korudu.