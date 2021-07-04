Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi
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Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi.

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi.

Bakü'den çıplak gözle görülebilen patlamaya ilişkin görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.

Metrelerce yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Patlamanın sebebi ve yeriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, şirkete bağlı herhangi bir platform veya sanayi biriminde patlama olmadığını belirtti.

Enerji sektöründeki yetkililerden, patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiği öğrenildi.

Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi
Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi
Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi
Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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