Hazal Tektaş kimdir, öldü mü? Hazal Tektaş olayı nedir?

Hazal Tektaş kaç yaşında, neden öldü? İstanbul, Esenler'de gece saatlerinde Hazal Tektaş ile Mehmet A. tartışmaya başladı. Ardından Mehmet A., silahla Tektaş'ın başına ateş ettikten sonra inithar etti. Peki, Hazal Tektaş kim?

Esenler Otogarı yolunda tartıştığı genç kızı yanındaki silahla başından vuran Mehmet A., aynı silahla kendi başına ateş ederek yaşamını sonlandırdı. Hazal Tektaş ile Mehmet A.'nın bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu, Tektaş olay yerinden kaçmak istedi. İşte, detaylar...

HAZAL TEKTAŞ KİMDİR?

19 yaşında ve İstanbul'da yaşadığı düşünülen Hazal Tektaş, birlikte olmak istediği iddia edilen Mehmet A. tarafından başından vurularak 19 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Mehmet A., yanında bulunan tabanca ile Tektaş'a ateş ederek hayatını kaybetmesine neden oldu.

HAZAL TEKTAŞ OLAYI NEDİR?

Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda, gece saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmada Hazal Tektaş'ın bulunduğu yerden kalkarak kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş etti.

Açılan ateş sonucu başından yaralanan Hazal, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal Tektaş'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.