Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu'ndan flaş açıklama

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Oyuncu, rol aldığı Çukur dizisi ve Hazal Subaşı ile biten ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu (42) ile Subaşı'nın (24) ilişkisi aradaki yaş farkı yüzünden mi bitti? İşte Kocaoğlu'nun flaş açıklamaları...

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da canlandırdığı Aliço karakteriyle hafızalara kazınan Rıza Kocaoğlu önceki gün Cihangir'de magazinburada.net kameralarına takıldı.

Çukur'da final tarihinin ertelendiğine dair soruların yöneltildiği Rıza Kocaoğlu, "Final tarihi biraz uzadı. Mayısın sonunda dizi bitiyor" dedi. Çukur dizisinin filminin geleceği ile ilgili de soruların yöneltildiği oyuncu, "Bilmiyorum valla, yapımcıya sormak lazım. Ama şu an öyle bir şey yok" dedi. 'Yeni bir proje var mı?' sorusuna da yanıt veren Kocaoğlu, "Önce tatil" dedi.

Oyuncu, Hazal Subaşı ile biten ilişkisine dair de açıklamalarda bulundu. "Bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum" diyen Rıza Kocaoğlu, "Dünya zor bir dönemden geçiyor gerçekten… Kayıplarımız var ailemizden de biliyorsunuz… Bu konulara gelene kadar daha büyük acılar var. O yüzden konuşmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Ayrılık sebebinin ikili arasındaki yaş farkı olduğu yönündeki iddialara da cevap veren oyuncu, "Yok öyle bir şey" demekle yetindi.

Kaynak: Snob Magazin