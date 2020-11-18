Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyunculuğu, sempatisi ve aile yaşamı ile sevilen oyuncu Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli? Hazal Kaya hangi dizilerde oynadı?

İtalyan Lisesi mezunu, Türk dizi ve film oyuncusuHazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli?Hazal Kaya hangi dizilerde oynadı?

HAZAL KAYA KİMDİR?

1 Ekim 1990'da İstanbul'da doğan Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat'ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka'nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir'in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor. 14 Ocak 2011 Show TV'de başladığı Adını Feriha Koydum adlı dizisinde Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırdı. Aynı sene içinde Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. Daha sonra annesi Ayşegül Kaya ile birlikte Bingo reklamları için kamera karşısına geçtiler. Adını Feriha Koydum dizinin 2. sezon finalinde diziden ayrılan Hazal, ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Emine karakterini canlandırdı. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan A.Ş.K. adlı dizide tenis hocası Azra Özak karakterini canlandırdı. 2014 yılında ise yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı.Ratingkurdu.com tarafından belirlenen Türkiye´de en çok beğenilen, en iyi 25 Türk Kadın Oyuncusu listesinde 14. sıradadır. Birçok kategoride 2014'ün en önemli isimlerini seçen ichaps'te sanatçılar kategorisinde Hazal Kaya uluslararası mükemmellik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında TV8'de yayınlanan Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı.Türk dizilerini yayınlayan ve Türk magazin dünyası ile ilgili özel programlar yayınlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC kanallarında yapılan anketin sonuçlarına göre en fazla beğenilen Türk kadın sanatçılar anketinde 4. sırada yer aldı. Aynı zamanda 4 kıtada 35 farklı ülkeden bulunan, 2010 Ağustos - 2015 Ağustos dönemini kapsayan resmi açıklamaları derlenen araştırmaya göre de en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır. "Lebanon Awards 2015" ödülünü kazanan tek Türk sanatçıdır. Yine Mayıs 2011 - Mayıs 2016 arasında, 4 kıta ve 35 farklı ülkeden elde edilen reyting sonuçlarına göre düzenlenen en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır.Mayıs 2016 itibaren listede 6. sıradan 5. sıraya yükseltti.Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 2016'nın En Güzel 100 Kadını listesine giren 5 Türk oyuncudan biridir.2017-2019 sezonunda ise Fox Türkiye'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Filiz Elibol Aktan karakterini canlandırdı. 2019 yılında Türk oyuncu, yönetmen, senarist Ali Atay ile evlenmiştir ve "Fikret Ali" adında bir oğlu vardır.



