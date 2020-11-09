Hazal Erişkin kimdir, kaç yaşında? Hazal Erişkin hangi dizide oynuyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hazal Erişkin kimdir, kaç yaşında? Hazal Erişkin hangi dizide oynuyor?

09.11.2020 20:52 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:56
Hazal Erişkin kimdir, kaç yaşında? Hazal Erişkin hangi dizide oynuyor?

Günün en çok merak edilen isimlerden biri olan oyuncu Hazal Erişkin kimdir? Uğradığı saldırı nedeniyle gündeme gelen Hazal Erişkin'in yüzüne ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Pek çok dizide rol alan oyunculuğu ve sosyal medya yönetimiyle sevilen Hazal Erişkin hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

HAZAL ERİŞKİN KİMDİR?

Hazal Erişkin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, sevilen komedi dizisi Afili Aşk'ın kadrosunda Hazal karakterine can verdi. Son olarak Yasak Elma dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Hazal Erişkin, 2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmiş, en sonunda tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı. Yine TV8'de Bu Tarz Benim adlı moda yarışmasına da yarışmacı olarak katılmıştı. Aslı İslamoğlu oyunculuk ajansı ile çalışan başarılı oyuncu, Cüneyt Sayıl ve İlker Bilgi'den kamera önü oyunculuk; Ayşe Direkoğlu'ndan audition ve Yurdum Erdem'den ise monolog text eğitimleri aldı. Hazal Erişkin şuan Yasak Elma dizisinde rol alıyor.

HAZAL ERİŞKİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Genç oyuncu Hazal Erişkin, ziyarete gittiği arkadaşının Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeği sevmek isterken kanlar içinde kalan oyuncunun yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda yakışıklı oyuncu Berk Oktay, evinde beslediği Rottweiler cinsi köpeğiyle oynarken köpeği tarafından saldırıya uğramış ve yüzüne 35 dikiş atılmıştı.

İlgili Haberler

Cristiano Ronaldo kimdir? Kaç yaşında nereli, hangi pozisyonda oynuyor? Cristiano Ronaldo hangi takımlarda oynadı?
Cristiano Ronaldo kimdir? Kaç yaşında nereli, hangi pozisyonda oynuyor? Cristiano Ronaldo hangi takımlarda oynadı?
Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?
Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?
Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?
Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Türkan Şoray Hazar Ergüçlü Yasemin Allen İkbal Gürpınar
Spor Samatta Ozan Tufan Erol Bulut Caner Erkin Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Ak Parti Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hazal Erişkin kimdir, kaç yaşında? Hazal Erişkin hangi dizide oynuyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 20:56:27. #1.14#
title