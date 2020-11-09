Hazal Erişkin kimdir, kaç yaşında? Hazal Erişkin hangi dizide oynuyor?

Günün en çok merak edilen isimlerden biri olan oyuncu Hazal Erişkin kimdir? Uğradığı saldırı nedeniyle gündeme gelen Hazal Erişkin'in yüzüne ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Pek çok dizide rol alan oyunculuğu ve sosyal medya yönetimiyle sevilen Hazal Erişkin hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

HAZAL ERİŞKİN KİMDİR?

Hazal Erişkin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, sevilen komedi dizisi Afili Aşk'ın kadrosunda Hazal karakterine can verdi. Son olarak Yasak Elma dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Hazal Erişkin, 2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmiş, en sonunda tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı. Yine TV8'de Bu Tarz Benim adlı moda yarışmasına da yarışmacı olarak katılmıştı. Aslı İslamoğlu oyunculuk ajansı ile çalışan başarılı oyuncu, Cüneyt Sayıl ve İlker Bilgi'den kamera önü oyunculuk; Ayşe Direkoğlu'ndan audition ve Yurdum Erdem'den ise monolog text eğitimleri aldı. Hazal Erişkin şuan Yasak Elma dizisinde rol alıyor.

HAZAL ERİŞKİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Genç oyuncu Hazal Erişkin, ziyarete gittiği arkadaşının Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeği sevmek isterken kanlar içinde kalan oyuncunun yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda yakışıklı oyuncu Berk Oktay, evinde beslediği Rottweiler cinsi köpeğiyle oynarken köpeği tarafından saldırıya uğramış ve yüzüne 35 dikiş atılmıştı.