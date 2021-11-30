OSMANİYE (İHA) - Hayvansever imam cami bahçesine kuş yemliği yaptırdı

Daha önce çocuklar için Salih Bahçeli Camiine akvaryum yaptıran imam Rüstem Kalem, şimdide kuşlar için caminin bahçesine yemlik ve yuva yaptırdı

OSMANİYE - Osmaniye'de Salih Bahçeli Camii imamı Rüstem Kalem, kış aylarında kuşların hayatlarını bir nebzede olsa kolaylaştırmak amacıyla cami bahçesine kuş yemliği yaptırdı.

Osmaniye merkez Esenevler Mahallesi'nde bulunan Salih Bahçeli Camii'nde görev yapan Rüstem Kalem, cami içerisinde ve bahçesinde yaptığı projelerle adından söz ettiriyor. Daha önce çocuklar için camiye akvaryum yaptıran Kalem, şimdide kuşlar için cami bahçesine yemlik ve yuva yaptırdı.

Kış aylarında kuşların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak istediğini söyleyen Kalem, "Kış aylarına yaklaşıyoruz. Biz istedik ki kuşlarımıza yuva olalım. Kuşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için kuş yemlikleri ve kuş yuvaları yapalım istedik. Bunu da gerçekleştirdik. İnşallah kuş yemliği bir tane daha yaptıracağız. Bizim buradaki amacımız kış şartlarında yem bulabilir ama birazcık olsa hayatlarını kolaylaştırmak. Yem ve yuva hususunda. Biz yaptık. İnşallah başkalarına da örnek olur" diye konuştu.

Rüstem Kalem'in yaptıklarının örnek bir davranış olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Necmiye Yıldız, "Çok sevindim çokta sevdim. Ben zaten doğa hayranıyım. Camimizin bahçesini de çok seviyorum. Her gün yürüyüşe giderken buradan geçiyorum. Şuanda da bunu görünce çok hoşuma gitti. Hocam sağ olsun daha öncede çam ağaçlarına kuş yuvaları asmıştı. Şimdi de bunu yapmış. Çok örnek bir davranış olmuş. Çocuklarında ilgisini çekiyor aynı zamanda. Hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.