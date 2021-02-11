Hayvanları telef olan üreticiye destek verilecek

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin ve Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Yakar ile birlikte Söğüt ilçesi Tuzaklı köyünün Sebze Hali mevkisindeki ahırda çıkan yangında hayvanları telef olan üreticiyi ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin ve Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Yakar ile birlikte Söğüt ilçesi Tuzaklı köyünün Sebze Hali mevkisindeki ahırda çıkan yangında hayvanları telef olan üreticiyi ziyaret etti.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Müdür Yoldaş, "Söğüt İlçemizin Tuzaklı Köyün de küçükbaş hayvancılık yapan Ali Savcı adlı üreticimize ait işletmede, çarşamba günü sabah saatlerinde yangın çıkmıştır. İşletmede bulunan 48 adet anaç keçi ve 8 adet oğlak ile toplamda 56 adet hayvan telef olmuştur. Ayrıca işletmede bulunan 245 çuval hayvan yemi ile 40 adet yonca balyası da zarar görerek kullanılamaz hale gelmiştir.

İl müdürlüğümüz personeli hasar tespit çalışmalarını yapmış bulunmaktadır. Bizler de üreticimizin yanında olduğumuzu belirtmek üzere kendini ziyaret ettik. Kendisine Bakanlığımızın desteklemelerinden yararlandırmaya çalışacağız. Üreticimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz