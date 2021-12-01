Hayvanları Telef Olan Çiftçiye 10 Büyükbaş Hibe Edildi

BAYBURT (Habermetre) - Bayburt'un Merkez'e bağlı Yukarı Gençosman Köyü'nde önceki gün çıkan yangında 10 büyükbaş hayvanı telef olan ve kışlık erzakı ile traktörü de yangın yerinde küllere karışan Tuncay Adıgüzel'in yaraları sarılıyor.

Bayburt Valiliği koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen 10 büyükbaş hayvan Adıgüzel'e teslim edildi. Vali Cüneyt Epcim Yukarı Gençosman Köyü'nde yangının yaşandığı ahırda incelemelerde bulundu.

Yangından arda kalan küller arasında Adıgüzel'den yaşanan felakete ilişkin bilgi alan Vali Epcim, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Epcim, Adıgüzel'e zararının telafi edileceğini bildirerek bu yönde ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışmalara başlandığını söyledi.

İncelemelerinin ardından köy meydanında olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Epcim, Merkez'e bağlı Gençosman Köyü'nde 2 gün önce Tuncay Adıgüzel'e ait ahırda akşam saatlerinde yangın çıktığını söyledi. Yangının ardından devlet olarak hemen harekete geçtiklerini ifade eden Vali Epcim, "10 hayvanı yandı. Traktörü yandı. Ekonomik değeri yaklaşık 1, 5 milyon liralık zarar var. Fakat biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sıcağı sıcağına şu anda 10 büyükbaş hayvanı Tuncay Adıgüzel'e hibe ediyoruz. " diye konuştu.

Vali Epcim, Adıgüzel'in zararının telefi edilmesi noktasında vatandaşlarla dayanışma içerisinde olduklarına işaret etti. "Tuncay kardeşimizin bundan sonraki hayatının daha güzel olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. " ifadelerini kullanan Vali Epcim, "Buradan hayırsever vatandaşlarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca biz devlet olarak da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Konudan Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın haberi var. Oradan da bir takım destekler alma gayretlerimiz var. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. " dedi.

Vali Epcim, Adıgüzel ailesine geçmiş olsun dileklerini yineledi.

Buranın ardından köy odasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Epcim, olaya ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim daha sonra köyden ayrıldı.

Vali Cüneyt Epcim'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ile şube müdürleri eşlik etti.

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