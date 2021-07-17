Hayvanları ölen çiftçiye 100 koyun hediye edildi

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, 2 hafta önce merada otlattığı koyunlarından 164'ü ölen Cuma Mutlu'ya, Vali Hamza Aydoğdu'nun girişimleri sonucu 100 koyun hediye edildi.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, 2 hafta önce merada otlattığı koyunlarından 164'ü ölen Cuma Mutlu'ya, Vali Hamza Aydoğdu'nun girişimleri sonucu 100 koyun hediye edildi.

İlçeye bağlı Dayıkuyu Yaylası'nda küçükbaş yetiştiriciliği yapan Cuma Mutlu, 2 hafta önce akşam saatlerinde koyunlarını otlatmak için meraya götürdü. Tarlanın kenarında birikmiş sudan içen hayvanların bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başladı. Hayvanlarının öldüğünü fark eden Mutlu, durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, inceleme yapıp hayvanlardan numune aldı. İncelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Vali Hamza Aydoğdu'nun girişimleri sonucu Eskil Kaymakamlığı, Eskil Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri tarafından 100 koyun temin edilip, Cuma Mutlu'ya hediye edildi.

?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilmi Yol