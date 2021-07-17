Hayvanları ölen çiftçiye 100 koyun hediye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvanları ölen çiftçiye 100 koyun hediye edildi

Hayvanları ölen çiftçiye 100 koyun hediye edildi
Demirören Haber Ajansı / Hilmi Yol - Haberler | Güncel

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, 2 hafta önce merada otlattığı koyunlarından 164'ü ölen Cuma Mutlu'ya, Vali Hamza Aydoğdu'nun girişimleri sonucu 100 koyun hediye edildi.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, 2 hafta önce merada otlattığı koyunlarından 164'ü ölen Cuma Mutlu'ya, Vali Hamza Aydoğdu'nun girişimleri sonucu 100 koyun hediye edildi.  

İlçeye bağlı Dayıkuyu Yaylası'nda küçükbaş yetiştiriciliği yapan Cuma Mutlu, 2 hafta önce akşam saatlerinde koyunlarını otlatmak için meraya götürdü. Tarlanın kenarında birikmiş sudan içen hayvanların bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başladı. Hayvanlarının öldüğünü fark eden Mutlu, durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, inceleme yapıp hayvanlardan numune aldı. İncelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Vali Hamza Aydoğdu'nun girişimleri sonucu Eskil Kaymakamlığı, Eskil Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri tarafından 100 koyun temin edilip, Cuma Mutlu'ya hediye edildi.  


Hayvanları ölen çiftçiye 100 koyun hediye edildi
Hayvanları ölen çiftçiye 100 koyun hediye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilmi Yol

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Kadir Doğulu Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Burak Elmas Metin Oktay Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayvanları ölen çiftçiye 100 koyun hediye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:01:35. #1.16#

title