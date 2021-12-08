Hayvan sevgisi engel tanımıyor

HATAY (İHA) - Hatay'da yaşayan Yasin (19) ve Hüseyin Seferoğlu (21) adlı engelli iki kardeş anne ve ablasının gönüllü olarak işletmeciliğini yaptığı Pet Kafe'de çalışıp kazandıklarıyla sokak hayvanlarını besliyor.

Antakya ilçesinde yaşayan zihinsel engelli olan Yasin ve Hüseyin kardeşler, çok keyif aldıkları işlerinde Pet Kafe'ye gelen müşterilere güleryüzleri ile servis yaparken, kazançlarının da bir bölümünü sokak hayvanları için kullanıyorlar. Müşterilerin takdirini kazanan iki kardeş yaptıkları işten son derece memnun.

Engelli kardeşleri Yasin ve Hüseyin'in ablası Yüksel Seferoğlu, "Yaklaşık bir ay önce iş arıyordum Hatay'a yeni gelmiştim. Gezerken bu kafeyi gördüm ve burada çalışmak için başvuruda bulundum ve Eda Hanımla tanıştım. Eda Hanım bizlere Pet Kafe'yi ücret talep etmeden işletmesini verdi. Kardeşlerim ve annemle burayı işletmeye başladık. Engelli kardeşlerim bana burada servis yaparak ve küçük işleri yaparak yardım ediyorlar" dedi.

Kardeşlerinin hayvanları çok sevdiği için buraya geldiklerini vurgulayan Yüksel Seferoğlu, "Kardeşlerim burada bulunan hayvanlara bir kap su ve yemek verebilmek için can atıyorlar. Yağmurlu havada bile koşa koşa geliyorlar bu da bizi daha çok mutlu ediyor. Kardeşlerimi evde 4 duvar arasına sıkıştırmaktansa onları insanların arasına katarak daha mutlu oluyoruz. Bizler burada çalışarak kazandığımız paranın bir kısmını sokak hayvanlarına bağışlıyoruz. Kardeşlerim bunu bilerek daha azimli bir şekilde çalışıp mutlu oluyorlar" diye konuştu.

Engelli kardeşlerin azminin takdire şayan bir durum olduğunu ifade eden Eda Aslan ise, "Kafemiz sosyal sorumluluk projemizdir. Sokak hayvanlarına bağış adı altında ve iki tane engelli kardeşimizin bize destek olmasıyla yürüttüğümüz bir çalışma. Gelirinin tamamı sokak hayvanları ve 2 engelli arkadaşımıza bağışladık. Anne ve ablamız kendi imkanları ile yaptıkları yöresel lezzetleri ve kek çeşitlerini Pet Kafe'de müşterilerine sunarken Yasin ve Hüseyin kardeşler de servis anlamında destek veriyorlar" dedi. - HATAY