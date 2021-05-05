Hayvan otlatma meselesi yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
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Hayvan otlatma meselesi yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Hayvan otlatma meselesi yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'da hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kayabaşı (46) ile oğlu Osman Kayabaşı'nı (17) hayvan otlama meselesi yüzünden av tüfeğiyle öldüren Hüseyin Kurt'un (50) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adliyeye sevk edilen Kurt, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğu kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlamalarından tutuklandı.

Olay

Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde dün hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kurt (50), hayvan otlatma meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan Hüseyin Kayabaşı (46) ile tartışmış, tarafların tartışmasına Kayabaşı'nın oğlu Osman Kayabaşı (17) da dahil olunca olay kavgaya dönüşmüştü.

Bunun üzerine Kurt, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etmiş, Osman Kayabaşı olay yeri, Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Zanlı Kurt ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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