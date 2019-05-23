Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan Kırmızıgül, "Hayvana şiddet, Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmalı. Hayvana karşı suç bir kamu görevlisi tarafından işlendiğinde cezaların daha da artırılması gerekir." dedi.

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.

Komisyon üyelerini bilgilendiren Kırmızıgül, hayvan bakımevlerinin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesini istedi. Petshoplarda hayvan satışının önüne geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Kırmızıgül, "Petshoplarda hayvan satışının ve merdiven altı satışının yasaklanmasını istiyoruz. Hayvanlarını terk eden kişilere ciddi yaptırım uygulanması gerekiyor. Hayvana şiddet, Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmalı. Hayvana karşı suç bir kamu görevlisi tarafından işlendiğinde cezaların daha da artırılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızıgül, toplumun bakımevlerinden hayvan sahiplenmeye teşvik edilmesi, bütün ülkede hayvanlar için standart bir çipleme sistemine geçilmesi, hayvan sahiplerine eğitim ve sertifika alma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Pelin Sayılgan Kırmızıgül, sahipli hayvanların kapalı mekanlarda tutulduğuna şahit olduklarını kaydederek, bu tür durumlarda kolluk kuvvetlerinin savcılar eliyle hayvana el koymasını talep etti.

Kırmızıgül, "Yeni hayvanat bahçelerinin açılmasının engellenmesi lazım. Biraz duyarlı ve akıllı olan çocuk oradan ağlayarak çıkıyor. Kademeli olarak hayvanat bahçelerinin doğal yaşam alanına döndürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Sokak hayvanlarının üremesi kontrol altına alınsın"

Köpek eğitim uzmanı Veteriner Tarkan Özvardar da sokak hayvanları ve sahipli hayvanların üremesinin kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

Özvardar, hayvanlar için "yasaklı ırk" yaklaşımının yanlış olduğunu, genetik bir araştırma yapılması durumunda sokaktaki birçok köpeğin yasaklı ırk kapsamına alınabileceğini kaydetti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasret Demircan Yardibi, her canlının yaşama hakkı olduğunun, konunun Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılarak Türk Ceza Kanunu çerçevesinde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturulması için kamu spotu yayınlarına ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Yardibi, "Acısız kesimlerin gündeme gelmesi gerekir. Her kurban bayramında bundan çok rahatsız oluyoruz." dedi.

Yardibi, petshoplarda ve merdiven altı yerlerde hayvan satışının yasaklanıp köpek dövüşlerinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, çevre polis masasının kurulması önerisinde bulundu.

Kaynak: AA