Hayvan Hakları Yasası'nda sona gelindi! İşte madde madde yapılacak değişiklikler

Yıllardır mücadele verilen hayvan haklarına yönelik yasa taslağında sona gelindi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler gündeme gelecek. Düzenlemeye göre, hayvanların kimlikleri olacak ve hayvanlara eziyet edene hapis cezası verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak.

HAYVANLARIN KİMLİKLERİ OLACAK

Sabah'ın haberine göre, artık hayvanların kimlikleri olacak. Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere 2 bin TL para cezası verilecek. Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek.

HAYVANLAR SAĞLIKSIZ ORTAMLARDA TUTULAMAYACAK

Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak. Onların yerine hayvanların bakımı çiftçiliklerde yapılacak. Satışlar internet üzerinden yapılacak.

HAYVANLARA EZİYET EDENLERE HAPİS CEZASI

Yeni düzenleme ile Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek kalmaksızın re'sen soruşturma açabilecek. Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu cezalar ertelenmeyecek. Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

KISIRLAŞTIRMAYI BELEDİYELER YAPACAK

Sokak hayvanlarının kısırlaştırmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık kontrolünde belediyeler kısırlaştırma yapabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden belediyelere kısırlaştırma için ek bütçe verilecek. Hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım Müdürlüklerine yapılacak. Apartmanda hayvan besleme sayısına sınırlama getirilecek.