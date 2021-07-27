Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın'da

Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın'da
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da, tarlada köpeğe cinsel istismarda bulunup, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D. (66) tutuklanırken, TBMM'den geçen Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yargılanacak.

BARTIN'da, tarlada köpeğe cinsel istismarda bulunup, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D. (66) tutuklanırken, TBMM'den geçen Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yargılanacak.

Bartın'da bir köyde tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğu sırada vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen M.D. hakkında şikayette bulunuldu. M.D. ihbar üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D. ifadesinde, birkaç yıldır iktidarsız olduğunu, sadece köpeğin üzerine yattığını söyledi. Dün adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece 'Hayvanlara cinsel saldırıda bulunma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasalaşan hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklik nedeniyle ilk uygulama Bartın'da yaşandı. Yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu hakkında değişiklik yapılmasına dair kanunun 12'nci maddesi ile 5199 sayılı kanunun 28/A maddesindeki değişiklikte, 'Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır' hükmü yer almıştı.Cezaevine gönderilen M.D. hakkında savcılık tarafından hazırlanacak iddianame ile yargılamanın başlayacağı öğrenildi.

 


Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın'da
Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın'da
Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın'da
Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fazıl Küçük Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Metin Oktay Serdar Aziz Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:10:47. #1.15#

title