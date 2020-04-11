Hayrısever fırıncı bedava ekmek dağıtımı
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Zonguldak, Bafra, Yaşam

Hayrısever fırıncı bedava ekmek dağıtımı

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı başladı.

11.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:45
Hayrısever fırıncı bedava ekmek dağıtımı

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin vatandaşların taleplerini karşılamak için ekmek çıkartıyor.

Bafra Mevlana Mahallesi'nde de bir fırıncı ekmekleri ücretsiz dağıtmaya başladı. Vatandaşlara ücretsiz ekmek vermek için örnek bir dayanışma kampanyası başlatan Fatih Duman, "Bu zor günde vatandaşa destek olmak için bir adım attık" dedi.

Diğer yandan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Bafra Belediye Aşevi görevlileri de ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine yemek dağıtımına başladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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