Hayrettin Karaman kimdir? Hayrettin Karaman kaç yaşında, nereli? Hayrettin Karaman hayatı ve biyografisi!

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HAYRETTİN KARAMAN KİMDİR?

1934 yılında Çorum'da doğdu. İlk imam-hatip okullarından biri olan Konya İmam-Hatip okuluna girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı. Yeni açılan İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde okudu ve ilk mezunlarından biri olarak 1963'te mezun oldu. İki yıl İstanbul İmam-Hatip okulunda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne fıkıh asistanı oldu. "Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslâm Hukukunda İctihad" konulu teziyle 1971 yılında fıkıh öğretim üyesi oldu. Aynı yıl İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü'ne tayin edildi. 1975'te tekrar İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne döndü. Yüksek İslâm Enstitülerinin İlahiyat Fakültelerine dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslâm Hukuku Anabilim Dalı başkanlığı ve Fakülte Kurulu üyeliği yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) çalıştı, İslâm Ansiklopedisi'ne maddeler yazdı. 2001-2004 yılları arasında Avrupa Uluslararası İslâm Üniversitesi'nde (Hollanda) misafir öğretim üyeliği yaptı. Arapça, Farsça ve okuma seviyesinde Fransızca bilmektedir.

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