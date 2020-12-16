Hayrettin Karaca'nın adı Kozan'da yaşatılacak
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Hayrettin Karaca'nın adı Kozan'da yaşatılacak

16.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:29
Hayrettin Karaca'nın adı Kozan'da yaşatılacak

TEMA Kozan Sorumlusu Derya Deniz, merhum TEMA Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın isminin, ilçede bir sokak, cadde veya parka verilmesini istedi.

TEMA Kozan Sorumlusu Derya Deniz, merhum TEMA Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın isminin, ilçede bir sokak, cadde veya parka verilmesini istedi.

Deniz, ocak ayında vefat eden Hayrettin Karaca'nın isminin yaşatılması için Kozan Belediye Başkanı Kazım Ögan'a dilekçe verdi. Deniz'in verdiği dilekçede, "Gezegenimizin sürdürülebilir bir yaşam ihtiyacının her geçen gün daha da arttığı bir dönemde Hayrettin Karaca gibi Birleşmiş Milletler Doğru Yaşam ödülü ile onurlandırılmış bir doğa gönüllüsünün isimin yaşatılmasının, gelecek kuşaklar açısından bir rol modeli işlevi göreceği inancıyla, kendisinin anısını ve adını yaşatmaya uygun olacak şekilde ilçemizin bir sokak, cadde veya parkına Hayrettin Karaca isimin verilmesi konusunda desteğinizi arz ve talep ederim" denildi.

Başkan Özgan dilekçeyi ilgili birime göndererek işlemlerin başlatılması talimatı verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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