Haymana Belediyesi'nden şehitliğe ziyaret
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Cafer Özdemir, Sakarya, Haymana

Haymana Belediyesi'nden şehitliğe ziyaret

Haymana Belediyesi'nden şehitliğe ziyaret Haymana Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı "Mangal dağı Şehitliği"ne ziyaret düzenledi.

10.03.2020 21:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:00
Haymana Belediyesi'nden şehitliğe ziyaret

Haymana Belediyesi'nden şehitliğe ziyaret

ANKARA - Haymana Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı "Mangal dağı Şehitliği"ne ziyaret düzenledi.

Etkinliğe Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, STK Başkanları, AK Parti ve MHP teşkilatları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak" sözünden hareketle bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Şehitlerimiz bizler bu topraklarda huzurla yaşayalım diye Malazgirt'de, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve daha nice savaşta canını kanını akıtmıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu vatanı milletimizden almak için pusuda bekleyen düşmanlar var. Ama unutulmasın ki onlar varsa bu topraklarda 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak' diyen kahramanlar da var" dedi.

Tören, şehitler için okunan Kuran'ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından Haymanalı vatandaşların "Mangal dağı Şehitliği" önünde, asker selamı vererek çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haymana Belediyesi'nden şehitliğe ziyaret

Kaynak: İHA

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Haymana Belediyesi'nden şehitliğe ziyaret

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