Hayırseverlerden topladığı yardımları engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor
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Hayırseverlerden topladığı yardımları engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor

Hayırseverlerden topladığı yardımları engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor Cizrespor Kulüp Yöneticisi Şenol Alğan iletişime geçtiği hayırsever iş adamları ve esnaftan topladığı yardımlarla aldığı gıda kolilerini, kendi imkanları ile il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

20.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:51

Hayırseverlerden topladığı yardımları engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor

ŞIRNAK - Cizrespor Kulüp Yöneticisi Şenol Alğan iletişime geçtiği hayırsever iş adamları ve esnaftan topladığı yardımlarla aldığı gıda kolilerini, kendi imkanları ile il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Cizrespor Kulüp Yöneticisi Şenol Alğan, sağlıkçı, doktor, avukat, esnaf ve iş adamaları ile iletişime geçip ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. İl genelinde oluşturduğu ihtiyaç sahibi ailelerin listesine göre hareket eden Alğan şuana kadar 383 aileye gıda kolisini ulaştırdı. Engelliler Haftası münasebetiyle Silopi'de özel bir rehabilitasyon merkezi ile iletişime geçen Alğan, kurum müdiresi Semire Azizoğlu ile birlikte gecenin karanlığında engelli ve yakınlarını evlerinde ziyaret ederek sevindirdi. Aileler yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Cizrespor Kulüp Yöneticisi Şenol Alğan da hedeflerinin bayramdan önce 650 aileye ulaşmak olduğunu söyledi. Alğan, "Salgın sürecinde evden çıkama imkanı olmayan insanlarımıza duyarlı iş adamlarımızdan, özellikle avukatlarımızdan, doktorlarımızdan topladığım yardımları ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak için olağanüstü çaba halindeyiz. Bu süre içinde bana yardım eden meslektaşlarım var arkadaşlarım var. Şırnak geneline biz bu kampanyamızı yaymış durumdayız. Toplamda 650 aileye ulaşma hedefindeyiz" dedi.

Hayırseverlerden topladığı yardımları engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor

Kaynak: İHA

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