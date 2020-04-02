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Akdeniz Üniversitesi, Manavgat, Antalya, Güncel

Hayırseverin yaptıracağı iki fakültenin inşaatı için sözleme imzalandı

Antalya'da bir hayırsever tarafından Akdeniz Üniversitesi'ne iki yeni fakülte binası kazandıracak 20 milyon liralık sözleşme, Manavgat Yükseköğretim Vakfı (MAYÖV) ile üstlenici firma arasında imzalandı.

02.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:48
Hayırseverin yaptıracağı iki fakültenin inşaatı için sözleme imzalandı

Antalya'da bir hayırsever tarafından Akdeniz Üniversitesi'ne iki yeni fakülte binası kazandıracak 20 milyon liralık sözleşme, Manavgat Yükseköğretim Vakfı (MAYÖV) ile üstlenici firma arasında imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin yer alacağı, 18 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip binanın inşaat ihalesi için Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda imza töreni düzenlendi.

Hayırsever Gülten Çağıran'ı temsilen MAYÖV Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Aydın, MAYÖV Başkanı Muammer Güneş, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD) Başkanı Mücahit Tatar, MAYÖV Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkililerle yapım ihalesini kazanan firma sahibi Kahraman Köroğlu imza törenine katıldı. İmza töreninde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.

MAYÖV Başkanı Muammer Güneş, binanın tamamlanmasından sonra iki fakültenin yer alacağını belirterek, "Biri hukuken kuruluşu tamamlanan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, diğeri de kuruluş için üniversite ile protokol imzaladığımız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tanımladığımız yeni bir fakülte. Toplam 33 bin metrekare alanda 18 bin 500 metrekare kapalı alanı içeren bir inşaat." diye konuştu.

MASİAD Başkanı Tatar ise Manavgat'ın bir üniversite ilçesi olması için mücadele ettiklerini, projenin tamamlanmasının ardından ilçede 3 fakülte ve 1 meslek yüksekokulunun olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından sözleşme taraflarca imzalandı.

Kaynak: AA

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