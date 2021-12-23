Hayırsever San ailesinden ERÜ'ye kreş desteği

Erciyes Üniversitesine (ERÜ) hayırsever Kadriye San tarafından yaptırılacak Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi yapımı için protokol imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz ile hayırsever Kadriye San adına Mehmet San katıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Çalış, San ailesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hayırsever Mehmet San'ın Adalet Meslek Yüksekokulu binasını yaptırdığını anımsatan Çalış, şunları kaydetti:

"Bugün imzaladığımız protokolle yine hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Üniversitemiz personelinin kreş ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacımızı ilettiğimizde Mehmet amcamız memnuniyetle kabul etti. Kampüsümüz içerisinde üç yüz çocuğumuza hizmet edecek ve Kayseri'de belki örneği olmayan bir büyüklükte, ülkemizdeki nadir örneklerden birisi olarak yaşam ve sosyal alanlarının olduğu örnek bir proje hayata geçecek. Mehmet San amcamıza ve eşleri Kadriye San hanıma teşekkür ediyorum."

Hayırsever San ise merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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