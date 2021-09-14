Hayırsever iş insanı Hacı Korkmaz Öngel Havza'da toprağa verildi - Haberler
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Hayırsever iş insanı Hacı Korkmaz Öngel Havza'da toprağa verildi

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Hayırsever iş insanı Hacı Korkmaz Öngel Havza'da toprağa verildi

İş insanı, hayırsever Hacı Korkmaz Öngel, memleketi Havza'da son yolculuğuna uğurlandı.

İş insanı, hayırsever Hacı Korkmaz Öngel, memleketi Havza'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki özel bir hastanede hayatını kaybeden 77 yaşındaki Öngel'in cenazesi ilk olarak İcadiye Mahallesi'ndeki evine götürülerek burada helallik alındı.

Öngel, Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göçmenler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Amasya Valisi Mustafa Masatlı,Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP İlçe Başkanı Halil Alkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Nayman ve Havza Belediye Başkanı Özdemir, Öngel ailesine eğitime ve ilçeye vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederek taziyelerini ilettiler.

Taziyeleri kabul eden Öngel ailesi adına bir açıklama yapan Öngel'in kardeşi Yılmaz Öngel ise, "Aile büyüğümüzü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Bizi acı günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Hayırsever Hacı Korkmaz Öngel, ilçede, Çiftlik Naciye Öngel Ortaokulu, Mehmet Öngel İlkokulu, diyaliz ünitesi binası ve cami yaptırmıştı.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hayırsever iş insanı Hacı Korkmaz Öngel Havza'da toprağa verildi - Haberler
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