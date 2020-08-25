'Hayır Kapısı' ihtiyaç sahiplerine umut oluyor
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'Hayır Kapısı' ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Bayrampaşa Belediyesi'nin 'Hayır Kapısı', ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

'Hayır Kapısı' ihtiyaç sahiplerine umut oluyor
25.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:36

Bayrampaşa Belediyesi'nin 'Hayır Kapısı', ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Her yıl ihtiyaç sahibi binlerce ailenin tüm ihtiyaçları Hayır Kapısı tarafından karşılanıyor.

Bayrampaşa Belediyesi 'Hayır Kapısı', Başkan Atila Aydıner'in eşi Melahat Aydıner'in Onursal Başkanlığında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İhtiyaç sahiplerinin gıda, giyim, ev eşyası, ısınma ve kırtasiye malzemesine varıncaya kadar her türlü ihtiyacı Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hayır Kapısı tarafından karşılanıyor. Hayır Kapısı'ndan yardım almak isteyen vatandaşların başvurularını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapmaları gerekiyor.

7 bin aileye yardım yapılıyor

Hayır Kapısı'nda veren elin erdemi ile alan elin duasını buluşturduklarını ve yılda ortalama 7 bin aileye yardım ettiklerini belirten Hayır Kapısı Onursal Başkanı Melahat Aydıner, "İmkanlarımız ölçüsünde Bayrampaşa'daki ihtiyaç sahibi herkese yardım elimizi uzatıyoruz. Bizim için tek kriter var, o da bizden yardım talep edenin gerçekten ihtiyaç sahibi olması" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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