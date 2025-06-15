Hayfa nerede? Hayfa şehri hangi ülkede, İsrail'de mi?

Hayfa nerede? Hayfa şehri hangi ülkede, İsrail'de mi?
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İran'ın başlattığı füze saldırısında İsrail'in Hayfa kenti isabet alırken; kentten alevlerin yükseldiği görüldü. Yaşanan panik ise kameralarca kaydedildi. Peki, Hayfa nerede? Hayfa şehri hangi ülkede, İsrail'de mi?

İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırıda Hayfa kentinin çeşitli noktalarına füzeler isabet etti. Füzelerin isabet ettiği noktalardan alevler yükselirken; kentte büyük panik yaşandı. Hayfa nerede? Hayfa şehri hangi ülkede, İsrail'de mi?

HAYFA ŞEHRİ NEREDE?

Nüfus : 286.569 (2022)

Ülke : İsrail

Hayfaİsrail'in kuzeyinin en büyük şehri ve ülkenin üçüncü büyük şehridir. Hayfa, önemli bir liman ve sanayi şehridir.

İsrail'de yoğun olarak Arap nüfus barındıran bir kenttir. Kutsal Kitaplarda (Ahd-i Atik, Tevrat) adı geçmiştir. İbraniler, Romalılar, Araplar,Haçlılar, Osmanlılar Hayfa'yı yönetimlerinde tutmuşlardır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kenti tekrar ele geçirmesi öncesinde Hayfa 1799'da Napolyon Bonapart tarafından da işgal edilmiştir.

Kutsal Kitaplarda geçen Kermil Dağı Hayfa'dadır. Bu dağda Hristiyanlık, Müslümanlık için kutsal bir kalıntı olan İlyas Peygamberin mağarası vardır.

Ayrıca bu dağ yamaçlarında Bahai Dininin Dünya Merkezi ile güzelliğiyle tanınmış bahçeleri ve terasları vardır.

Hayfa, İsrail'in Akdeniz kıyı ovasında, Avrupa, Afrika ve Asya arasındaki tarihi kara köprüsü ve Kişon Nehri'nin ağzındadır. Karmel Dağı'nın kuzey yamaçlarında ve Hayfa Körfezi çevresinde yer alan şehir, üç katmana bölünmüştür. En alttaki, Hayfa Limanı da dahil olmak üzere ticaret ve sanayi merkezidir. Orta kat, Karmel Dağı'nın eteklerinde yer alır ve eski yerleşim mahallelerinden oluşurken, üst kat, alt katlara bakan modern mahallelerden oluşur. Buradan, İsrail'in Batı Celile bölgesinden Rosh HaNikra ve Lübnan sınırına doğru bakılabilir.Hayfa, Tel Aviv şehrinin yaklaşık 90 km (55,9 mi) kuzeyindedir ve Akdeniz üzerinde çok sayıda plajı vardır

Carmel Dağı'nın üç ana vadisi vardır: Lotem, Amik ve Si'ach. Çoğunlukla bu vadiler, kıyıdan dağın tepesine kadar şehrin içinden geçen gelişmemiş doğal koridorlardır. İşaretli yürüyüş yolları bu alanlardan geçer ve yaban domuzu, altın çakal, yaban faresi, Mısır firavunu, baykuşlar ve bukalemunlar gibi vahşi yaşam için yaşam alanı sağlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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