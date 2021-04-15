Haydarpaşa'nın Apartman'ı sanatı birleştirecek

Kadıköy Yeldeğirmeni'nde inşa edilen 52 numaralı apartman, farklı teknik ve materyallerle üretim yapan sanatçıların eserlerinin bir araya geleceği "Apartman" adlı sergiye ev sahipliği yapacak.

HAYDARPAŞA'YI İNŞA EDEN MÜHENDİSLER YAPTI

20.yüzyılın başlarında, Haydarpaşa Garı'nın inşaasını üstlenen Alman mühendislerin, kendilerine konaklamak için lojman olarak yaptıkları düşünülen Apartman No.52, farklı teknik ve materyallerde üretim yapan sanatçıların bir araya geldiği "Apartman" adlı sergiye ev sahipliği yapacak. İstanbul'da apartmanların yükseldiği ilk semt olarak bilinen Yeldeğirmeni'nde bulunan Apartman No: 52'de yer alacak sergi 27 Nisan - 14 Mayıs 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak görülebilir.

BİRBİRİNDEN FARKLI DİSİPLİNLERİ BİR ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRECEK

Küratörlüğünü Lara Lakay ve Tuba Kocakaya'nın üstlendiği, Kadıköy Belediyesi'nin desteklediği "Apartman" sergisi İstanbul'un kültür ve sanat hayatına alternatif bir sistem önerisinde bulunarak, ayrıştırılmış çağdaş sanat ortamını birleştirmeyi amaçlıyor. Ali Kanal, Z.Ayşe Hatipoğlu, Bedia Ekiz, Cansu Yıldıran, Cins, Dila Yumurtacı, Dinçer İşgel, Eşref Yıldırım, Gaye Su Akyol, Gökhan Deniz, Gökhan Deneç, Gökhun Baltacı, Güler Güçlü, Hakan Gürsoytrak, İris Ergül, Kıvılcım Güngörün, Leman Sevda Darıcıoğlu, Meltem Sarıkaya, Mustafa Horasan, Özgür Can Taşcı, Sevim Kaya, Tayfun Gülnar ve Zeynep Özkanca dahil olmak üzere 23 sanatçının eserlerinin bulunacağı sergide resim, heykel, video, yerleştirme sanatı, performans sanatı, grafiti ve ses olmak üzere farklı tekniklerle üretilmiş, disiplinlerarası bir seçki yer alıyor. Sergi sonrasında mimar Hayri Ödensoy tarafından sanattan koparılmadan ve aslına sadık kalarak restore edilecek olan Apartman No:52, sergi, atölye çalışmaları ve misafir sanatçı programlarına ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler