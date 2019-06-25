Gençlik ve Spor eski Bakanı Yücel Seçkiner hayatını kaybetti! Yücel Seçkiner kimdir?

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yücel Seçkiner, 26 Haziran Çarşamba günü Karşıyaka'daki şehitliğe defnedilecek. Eski spor Bakanı Seçkiner için aynı gün TBMM'de tören düzenlenecek. Yücel Seçkiner kimdir, kaç yaşında?

YÜCEL SEÇKİNER KİMDİR?

Eski Bakan Seçkiner, 05 Ağustos 1936 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Babası Hicri Seçkiner, annesi Samiye Hanımdır. İlk ve orta öğreniminin ardından Kara Harp Okulu'ndan ve devamında Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Almanya'da Köln Spor Akademisi'nde öğrenim ve Hava Kuvvetleri Lisan Okulu'nda İngilizce eğitimi aldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HAREKÂT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Jandarma Subay–Astsubay Okullarında Öğretim Görevlisi ve Öğretim Kurul Başkanlığı görevlerinde bulunan Yücel Seçkiner, Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Şube Müdürlüğü görevini de yürüttü. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Özel Kalem Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Dünya Ordulararası Atletizm Teknik Komite Üyeliği, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Güreş Federasyonu Başkanlığı, Güreş Vakfı Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

36 DEFA MİLLİ SPORCU OLDU

Seçkiner, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "Üstün Liyakat Madalyası", 1991 Uluslararası Güreş Federasyonu FILA Üstün Altın Yıldız Nişanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Şerit Rozeti ve Beratı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Birlik Yetiştirme Şerit Rozeti ve Beratı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Eğitim Şerit – Rozet ve Beratı ödüllerini almaya hak kazandı. 1984 yılının en başarılı bürokratı ve 1997 yılı Devlet Adamı Ödülüne layık görüldü. 35 kez milli sporcu olan Seçkiner, 22 spor dalında hakemlik ve antrenörlük belgesine sahiptir. Futbol ve Atletizm Ordu Milli Takım Antrenörlüğü, Atletizm Milli Takım Antrenörlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca "Atletizmi Yaşatanlar" ve "Sporda Genel Bilgiler" isimli iki eseri vardır.

ANAP MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİSE GİRDİ

Gençlik ve Spor eski Bakanı, 19. ve 20. dönemlerde de milletvekilliği yaptı. 55. Cumhuriyet Hükümetinde Devlet Bakanı olarak görev aldı. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Ankara ANAP Milletvekili seçilerek Meclise girdi. 21. Dönem TBMM'de Başkanlık Divanı İdare Amiri ve Başkanvekili olarak görevler yaptı.

İngilizce bilen Yücel Seçkiner, Günay Hanımla evli ve bir çocuk babasıdır.