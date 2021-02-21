Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

21.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:02
Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis'te görevli Uzman Çavuş Ömer Çiftçi, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Memleketi Eyyübiye ilçesine bağlı Güzelkuyu mahallesinde düzenlenen törenle Çiftçi'nin naaşı toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ailenin fertleriyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Muğla Şehit Suriye Mehmet Şerif
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 17:04:43. #1.16#
title