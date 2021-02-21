Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
21.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:02
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis'te görevli Uzman Çavuş Ömer Çiftçi, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Memleketi Eyyübiye ilçesine bağlı Güzelkuyu mahallesinde düzenlenen törenle Çiftçi'nin naaşı toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ailenin fertleriyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü