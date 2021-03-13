Hayatını kaybeden sağlıkçılar için fidan dikildi
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Hayatını kaybeden sağlıkçılar için fidan dikildi

13.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:26
Hayatını kaybeden sağlıkçılar için fidan dikildi

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla pandemi döneminde yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla pandemi döneminde yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürülüğü ekipleri Alikahya Atatürk Mahallesi Şehit Yüksel Dinç Parkı'nda 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikle, pandemi döneminde yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikimi gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları anısına dikilen fidan çalışmalarını İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, Alikahya Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Arıcan ve Alikahya Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci yerinden inceledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, "14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız anısına fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu zorlu süreçte halkın salığını korumak amacıyla fedakarca çalışan tüm sağlık personelimizin Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

"Başsağlığı diliyorum"

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ise "Her şeyden evvel yaşamını yitiren emekçi sağlık personelimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle onların anısına ağaçlandırma çalışması yaptık. Dolayısıyla burada emekleri geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Hayatını kaybeden sağlıkçılar için fidan dikildi
Hayatını kaybeden sağlıkçılar için fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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