Hayatını kaybeden oyuncu Cengiz Sezici'nin son paylaşımları dikkat çekti
Son olarak Söz dizisinde rol alan 69 yaşındaki usta oyuncu Cengiz Sezici, nefes darlığı rahatsızlığından gittiği hastanede hayatını kaybetti. Oyuncunun, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise yürek burktu.
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Nefes darlığı problemi yaşayan oyuncu, dün gece gittiği hastanede hayata gözlerini yumdu.
SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise yeniden gündeme geldi. Sezici, Twitter hesabından 6 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yalçın Gülhan'ın anısına bir tweet atmıştı. Oyuncu 22 Haziran da attığı tweet de ise Enis Fosforoğlu'nu anmıştı.
"AĞAÇ BAYRAMI İLAN EDİLSİN"
İki hafta önce bir paylaşım yapan Cengiz Sezici, ülkemizde Milli Ağaç Bayram'ı ilan edilmesini ve herkesin sadece bir gün fidan dikmesini istemişti.
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