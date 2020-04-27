Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal
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Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal

Geçtiğimiz sene beyin kanserine yakalanan ve zor günler geçiren ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti. Modacı, 19 saat önce ise sosyal medya hesabından "Baktığın yerdeyim, bende kal" paylaşımı yapmıştı.

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal
27.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:51

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yerlitaş'ın 19 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

"BAKTIĞIN YERDEYİM, BENDE KAL"

Sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Nur Yerlitaş, paylaşımında "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal" notunu yazdı. Yerlitaş'ın paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ajda Pekkan ise "Canım Nur'cuğum, seni çok özledim" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal

BEYİN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Kemoterapi tedavisi gören Yerlitaş, sağlık durumu için "İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım" demişti.

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal

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Haber Yorumları (5)
500
ŞİMDİ HESAP VAKTİ: Şimdi Allah''a Hesap verme zamanı. .
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ZİYA: Allah rahmet eylesin inşallah.
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KUBRAT: Türk askerine laf uzatanların sonu
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NAİF: Mevla taksiratlarını affeder inşaallah
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GÜLE: güle güle. . . .
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