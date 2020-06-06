Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Nisan ayının sonunda evinde hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabını kullanan ailesi, ünlü modacının ölmeden önce çekilen son görüntülerini yayınladı. 'Sonsuzluk' etiketi eklenen görüntülerde, Nurella'nın sevenlerine el salladığı görülüyor

Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden Nur Yerlitaş, 27 Nisan tarihinde evinde yaşamını yitirmişti. 65 yaşında hayata veda eden ünlü modacının sosyal medya hesabını kullanan ailesi, Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı.

GÖRÜNTÜLERDE NEVZAT TARHAN'IN SÖZLERİNE YER VERİLDİ

Yerlitaş'ın Instagram hesabında yayınlanan videoda, Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın "Şefkat sevgiden daha büyüktür. Koşulsuz sevgi olarak bilinir. İkincisi 'Nezaket' saygıdan daha büyüktür. İncitmeden sonuç almayı sağlar" sözlerine yer verildi.

Söz konusu videoda yatakta istirahat ederken görülen Yerlitaş, "Bütün gelen misafierlere, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diyerek el sallıyor.