Hayatını kaybeden muhtarın görevine eşi talip oldu

Adıyaman'da 3 çocuk annesi kadın, hayatını kaybeden eşinin muhtarlık görevine talip oldu.

Adıyaman'da 3 çocuk annesi kadın, hayatını kaybeden eşinin muhtarlık görevine talip oldu.

Adıyaman'ın renkli simalarından olan sosyal medya fenomeni Eskisaray Mahallesi Muhtarı Mahmut Göksu 3 Mayıs 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Muhtarın hayatını kaybetmesinin ardından görevine eşi Fatma Göksu talip oldu. Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Mahmut Göksu'nun görevine bir kadın ve anne olarak talip olduğunu söyleyen Fatma Göksu, 1 Ağustos tarihinde yapılacak olan muhtarlık seçimine adaylığını açıkladı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlarla bir araya gelen Fatma Göksu'ya oğlu Burak Göksu eşlik etti. 2'si kız 3 çocuk annesi olan Fatma Göksu, eşinin 7 yıl boyunca muhtarlık yaptığını ve Adıyaman'da herkes tarafından sevilen biri olduğunu dile getirerek eşinin görevine talip olduğunu dile getirdi. Adıyaman'ın ilk kadın muhtarı olacağını ve eşinin görevini en iyi şekilde yürüteceğini vurgulayan Fatma Göksu, "Eşimi yaklaşık 1 ay önce kalp krizinden dolayı kaybettik. Eşimin muhtarlık görevini yürütmek için talip oldum. İnşallah bu görevi en güzel şekilde yürüteceğim. Ben herkesten bu konuda destek bekliyorum" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Geylani Taş ve beraberindeki mahalle muhtarları da Fatma Göksu'yu tebrik ederek her daim kendisine destek vereceklerini meslektaşları olan rahmetli Mahmut Göksu'yu çok sevdiklerini dile getirerek başarılar diledi.

Muhtarlardan Fatma Göksu'ya anlamlı sürpriz

Rahmetli eşini yaklaşık 1 ay önce kaybeden ve eşinin muhtarlık görevine talip olan Fatma Göksu'ya muhtarlar tarafından sürpriz yapıldı. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlar, muhtarlık bürosu içerisinde bulunan toplantı salonuna Muhtar Mahmut Göksu ismini verdi. Muhtarlar tarafından toplantı salonunun camlarına ise 'Seni asla unutmayacağız' yazısının bulunduğu rahmetli Mahmut Göksu'nun fotoğrafı yapıştırıldı. Bu anlamlı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve oldukça mutlu olan Fatma Göksu, muhtarlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı