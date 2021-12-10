Hayatını kaybeden milletvekili İmran Kılıç'ın adı memleketi Kahramanmaraş'ta yaşatılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın adı memleketi Kahramanmaraş'ta köprü ve sosyal tesise verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkoğlu Belediyesi, meclislerinde, bir süre önce vefat eden Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın isminin yaşatılması amacıyla karar aldı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, aralık ayı olağan meclis toplantısında Önsen Köprüsü ve bağlantı yolunun isminin İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü olması yönünde karar verildi.

Türkoğlu Belediyesi de aralık ayı olağan meclis toplantısında Çobantepe Mahallesinde bulunan ve bir süre önce hizmete açılan sosyal tesisin adının İmran Kılıç Sosyal Tesisleri olmasına karar verdi.

AA / Ali Çakmak - Son Dakika Haberleri

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