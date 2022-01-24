Hayatını kaybeden Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek

Yeşilçam'ı unutulmaz oyuncularından Fatma Girik'in, sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Usta sanatçının ölümü sanat dünyası başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Fatma Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

VASİYETİ YERİNE GETİRELECEK

Girik, 2019 yılında Posta'ya verdiği röportajda cenazesiyle ilgili vasiyetinden bahsetmişti. Girik, açıklamasında "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" demişti.

Girik, vasiyeti gereği 2017 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Haberler.com - Magazin Haberleri