HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYEN MEHMET CEM ALTUN İÇİN TÖREN

İSTANBUL Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Cem Altun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Altun için bugün İTÜ Taşkışla Binası'nda tören düzenlendi.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Cem Altun 21 Şubat Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonrasında 57 yaşında hayatını kaybetti. Altun için bugün saat 10.30'da hocalık yaptığı İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde tören düzenlendi. Altun'un tabutu Türk bayrağına sarılı şekilde getirildi. Törende Altun'un kardeşi Ozan Altun taziyeleri kabul etti. Öğrencileri, akademisyen arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.

"O BİLGİ İNSANIYDI"

HAYATINI AKADEMİYE VE ÖĞRENCİLERİNE ADADI

Yapılan törenin ardından Altun'un cenazesi defnedilmek üzere Zeytinburnu'nda bulunan Dedeler Mezarlığına götürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Güncel