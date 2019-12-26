Hayatın İçindeyim Projesi, Okuma Tiyatrosu ile vatandaşlarla buluştu

26.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Hayatın İçindeyim Projesi" ile 55 yaşın üstündeki vatandaşlara yönelik sosyal etkinlikler ve kişisel gelişim desteği sunuluyor. Proje kapsamında Beş Çayı Kulübü faaliyeti olarak Okuma Tiyatrosu gerçekleştirildi. Gölcük ilçesi Kavaklı Sahilinde, Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından Nezihe Meriç'in "Çın Sabahta" oyunu okundu. Yaşlı bireylerin dikkat kesilerek dinlediği okuma tiyatrosunda, bazen hüzünlü bazen neşeli dakikalar yaşandı.

SİGALI, "HEP YAŞAMIN İÇİNDEYİZ"

"Değerli büyüklerimizi burada görmekten dolayı mutluluk duyuyorum" ifadesini kullanan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Bizler hep birlikte yaşamın içindeyiz. Omuz omuzayız. Bizler birlikte sevinip birlikte üzülüyoruz. Hayatın İçindeyim Projesinin bu birlikteliğin devamına vesile olmasını diliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin Mutlu Şehir Kocaeli ideali var. Ben kendi kurumum ve tiyatrocular adına bunu çok önemsiyorum. Böyle gülen yüzler ile hayatın her alanını paylaşmak bizleri mutlu ediyor. O yüzden bu etkinlik bunun en güzel örneklerinden birisidir. Umarım okuma tiyatromuzu beğenirsiniz" dedi.

İKİ KADININ HÜZÜN DOLU ÖYKÜSÜ

Gölcük'teki yaşlı bireylere okunan, Nezihe Meriç'in 'Çın Sabahta' adlı Okuma Tiyatrosunu, Şehir Tiyatroları oyuncularından Işık Öztorun ve Zeynep Dilara Saydam seslendirdi. Oyunda, toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı ve sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsü aktarıldı. Yaşlı bireylerin pür dikkat izlediği oyun sırasındaki mutlulukları görülmeye değerdi.

YAŞLI BİREYLERE DESTEK HİZMETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, "Hayatın İçindeyim Projesi" ile 14 bin yaşlı bireye ulaşacak. Proje; Karamürsel, İzmit, Gölcük, Başiskele, Körfez ilçelerinde yaşayan 55 yaş üstü fiziki ve zihni bütünlüğü olan, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, yaşlı bireylere psiko-sosyal ve kişisel gelişim desteği hizmeti sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştiriyor.

Kaynak: Bültenler