Ak Parti Siyasi ve Hukuki işler Başkanı Hayati Yazıcı için Hayati Yazıcı kimdir sorusu siyaset gündemine yaptığı açıklamalarla damga vuran Hayati Yazıcı hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Peki, Hayati Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayati Yazıcı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

HAYATİ YAZICI KİMDİR?

23 Mayıs 1952'de Rize Çayeli'nde doğdu. İlkokulu Buzlupınar Köyü'nde okudu. Orta öğrenimini Trabzon ve Erzurum İHL'nde tamamladı. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapan Yazıcı, 1976 yılında hakim adayı olarak İstanbul Adliyesi'nde kamu görevine başladı. Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı Hakimliklerinde bulundu.

Yazıcı, 1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı. Yazıcı, bu süreçte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı ve Hukuk Müşaviri olarak da görev yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi`nin kuruluş sürecinde yer alan Yazıcı, partinin Kurucu Üyesi oldu.03 Kasım 2002 seçiminde İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Kasım 2002`den itibaren beş yıl süre ile AK Parti`nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yazıcı, AK PARTİ'nin kuruluşundan bu yana Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

23. Dönemde İstanbul, 24. Dönemde Rize Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 61. Hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

01 Kasım 2015 günü yapılan genel seçimde İstanbul Milletvekili seçildi.

Yazıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ailenin 3 torunu vardır.

HAYATİ YAZICI NERELİ?

Hayati Yazıcı, Rize Çayeli'nde doğdu.

HAYATİ YAZICI KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 1952'de Rize Çayeli'nde doğdu. Hayati Yazıcı 70 yaşındadır.

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