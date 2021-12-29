Ömrü boyunca alkol kullanmadığını söyledi, uygulama noktasında hayatının şokunu yaşadı

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde hayatı boyunca alkol kullanmadığını öne süren kişinin ehliyetine, polis uygulama noktasında alkolmetre ile yapılan ölçümde 1,15 promil alkollü çıkmasının ardından el konuldu. Ömrü boyunca alkol kullanmadığını söyleyen adam hayatının şokunu yaşarken, yapılan kan testinde de alkol bulgusuna rastlanmadı.

İzmir- Çeşme Otoyolu Buca ayrımında meydana gelen olayda, pazarcılık yapan Mehmet Vefa Demir (42), 25 Aralık günü saat 03.00 sıralarında minibüsüne peynir yükleyip Alaçatı Pazarı'na doğru giderken polis çevirmesine takıldı. Alkol kontrolü yapan polis memurlarının uzattığı alkolmetreyi üfleyen Demir, 1,15 promil alkollü çıktı. Mehmet Vefa Demir'in ehliyetine el konuldu ve kendisine de bin 339 lira idari para cezası uygulandı. Bunun üzerine Demir, polis merkezine giderek ifade verdi.

KAN TESTİNDE ALKOLE RASTLANMADI

Mehmet Vefa Demir, polis merkezinde verdiği ifadenin ardından savcılıktan alınan izin doğrultusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan verdi. Yapılan kan testinde Demir'in kanında alkole rastlanılmadığı bulgusuna yer verildi. Demir, raporuyla birlikte konuyu yargıya taşıdı.

"HAYATIM BOYUNCA ALKOL KULLANMADIM"

Daha önce hiç alkol kullanmadığını, yüksek promille alkollü çıktığını duyunca da hayatının şokunu yaşadığını söyleyen Mehmet Vefa Demir, "Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, savcılıktan alınan izin doğrultusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan testi yaptırdım. Yapılan kan testinde alkollü olmadığım anlaşıldı. Hastaneden aldığım raporla birlikte yeniden polis merkezine giderek, el konulan ehliyetimi almak istedim ancak süreç uzadı" dedi.

"TEKNOLOJİK CİHAZLAR HATA YAPABİLİYOR"

Ömrü boyunca hiç alkol kullanmayan müvekkilinin alkolmetre cihazının arızası nedeniyle mağdur olabileceğini düşündüğünü söyleyen Avukat Halil İbrahim Demir ise, "Alkolmetre cihazından kaynaklandığını düşündüğümüz bir arıza nedeniyle bu tarz durumlar aslında sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Teknolojik cihazlar ne yazık ki böyle hatalar verebiliyor. Bu hataların en başında da ne yazık ki hatalı ölçümler geliyor. Biz alkolmetrenin gerekli kalibrasyon yapılmadan kullanılması nedeniyle böyle bir hata verildiği kanaatindeyiz. Bunu da destekleyen bir sağlık kurumu raporu var elimizde. Rapor doğrultusunda yapılan tespit neticesinde, müvekkilimin kanında hiç bir alkol bulgusuna rastlanılmadığı yer almaktadır. Bu konuda gerekli yasal süreci başlatma çerçevesinde de dava dilekçelerimizi hazırladık ve dava yoluna müracaat edeceğiz" diye konuştu.