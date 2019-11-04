Hayata tutunan Alara'dan itfaiye ekiplerine teşekkür

04.11.2019 11:52

Manisa'da 28 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen yangından itfaiye erleri tarafından kurtarılan ve yapılan kalp masajı ile hayata dönen 9 yaşındaki Alara Vardar, kendisini kurtaran itfaiye erlerine ziyarette bulunarak teşekkürlerini iletti.



Manisa'da Çağatay Uluçay İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Alara Vardar 28 Ağustos 2019 tarihinde annesi ve babası işte olduğu sırada, evde yalnız iken klimadan kaynaklı olarak yangın çıktı. Üst katında oturan babaannesi Gülşen, dedesi Müştak ve halası Tuğba Vardar, minik Alara'yı kurtarmak için daireye girmeye çalıştı. Bu sırada komşuları da çıkan yangını 112 Komuta Merkezini arayarak haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 2 dakika 20 saniyede olay yerine giderek yangına müdahaleye başladı. İtfaiye Çavuşu Cihan Yıldırım, itfaiye erleri Hilmi Yaraşan, Salih Akgün, Burak Arga, Serdar İpek ve Mustafa Altıok evdeki 4 kişiyi alevlerin arasından kurtardı. 9 yaşındaki Alara Vardar'ı sırtına alarak aşağı indiren İtfaiye Çavuşu Cihan Yıldırım, Alara'nın nefes almadığını ve kalbinin atmadığını fark etti. Yıldırım, hemen temel ilkyardım adımlarını uygulayarak Alara'yı kalp masajı ile hayata döndürdü. İtfaiye erleri daha sonra minik Alara'yı olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.



İlk olarak Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Alara daha sonra solunum yetmezliği nedeniyle Ege Üniversitesi'ne sevk edildi. Solunum sorununu atlatan Alara daha sonra vücudundaki yanıklar nedeniyle Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. 30 gün sonra sağlığına kavuşan Alara Vardar evine döndü.



Sağlığına kavuşarak evine dönen Alara Vardar, yangından kurtarılan babaannesi ve halası ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda kendilerini yangından kurtaran itfaiye erlerini nöbetleri başında ziyaret etti. Alara itfaiye erlerine çiçek takdim ederek yanlarında getirdikleri pastayı itfaiye erleriyle birlikte keserek yeni hayatını kutladı.



İtfaiyeci abilerine teşekkürlerini ileten minik Alara, "Sizleri hayatım boyunca unutmayacağım. Sizler bana 2. hayatımı verdiniz. 28 Ağustos benim ikinci doğum günüm olacak. Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Benim hayatımda itfaiyecilerin yeri bundan sonra bambaşka olacak. Aslında bu ekibe modern araç desteğini sağlayan ve böyle bir ekip oluşturduğu için Cengiz amcaya teşekkür etmek istiyorum. Eğer kabul ederse kendisini ziyaret etmek istiyorum" dedi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangına müdahale eden Ahmet Kartal ve Cihan Yıldırım önderliğindeki ekibe teşekkür ederek, "Ekiplerimiz 2 dakika 20 saniyede yangın yerine ulaşarak müdahaleye ve hayat kurtarmaya başladı. Kurtarılan hayatlardan en önemlisi minik Alara'nın alevlerin arasından kurtarılmasının ötesinde duran kalbinin İtfaiye Çavuşu Cihan Yıldırım tarafından yeniden çalıştırılarak 112 Acil ekiplerine teslim edilmesiydi. Biz sadece alevleri söndürmüyoruz, hayatları da geri vermeye aracı oluyoruz. Alara bunun en somut kanıtıdır. Alara'ya can ve nefes olan ekibimi yürekten kutluyorum" dedi.



Alara teşekkür için geldiği ziyarette alkışlarla uğurlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA