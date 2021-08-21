Hayata renk katan ekleriyle Hürriyet, gastronomi dünyasının nabzını tutacak
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Hayata renk katan ekleriyle Hürriyet, gastronomi dünyasının nabzını tutacak

Hayata renk katan ekleriyle Hürriyet, gastronomi dünyasının nabzını tutacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en ünlü ve en iyi şefleriyle gastronomi yazarları Hürriyet Lezzetli Hayat'ta bir araya geliyor.

 Türkiye'nin en ünlü ve en iyi şefleriyle gastronomi yazarları Hürriyet Lezzetli Hayat'ta bir araya geliyor. Türkiye'den ve dünyadan klasik ve modern tarifler, yemek kültürü üzerine yazılar, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler, ağız sulandıracak öneriler, en iyi ve en yeni restoranlar ile gastronomi dünyasına ait her şey Lezzetli Hayat'ta olacak.

Hürriyet Hafta Sonu Ekleri ekibinin çıkardığı, Ebru Erke'nin danışmanlığını yaptığı haftalık yemek gazetesinde Vedat Milor gibi ünlü gastronomi yazarları, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Didem Şenol gibi sevilen şefler yazılarıyla yer alacak. Hürriyet yemek yazarı Sahrap Soysal da Türkiye'nin her yöresinden tariflerle Lezzetli Hayat'ta olacak.

ÖZEL İPUÇLARI VE TARİFLER

Dr. Ayça Kaya ve beslenme uzmanı Berrin Yiğit hem sağlıklı hem de iştah kabartan önerilerini Hürriyet okurlarıyla paylaşacak. Vegan beslenenlere özel ipuçları ve tarifler, gastronomi bilgimizi gözden geçireceğimiz testler ve alışveriş önerileriyle birlikte yeme-içme dünyasına ait her şey Lezzetli Hayat'ta olacak. Lezzetli Hayat bugün ve her cumartesi Hürriyet'in ekleri arasında yer alacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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